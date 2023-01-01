Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Ви можете спробувати TIDAL прямо у своєму веб-браузері. Насолоджуйтеся понад 35 мільйонами пісень із високоякісним звуком, музичними відео високої чіткості та експертно підібраною редакцією. Для відтворення без втрат ми рекомендуємо використовувати Google Chrome.

Вебсайт: tidal.com

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