TuneIn — це американський сервіс потокового аудіо, який надає живі новини, радіо, спорт, музику та подкасти понад 60 мільйонам активних користувачів щомісяця. Станом на 2019 рік TuneIn має понад 75 мільйонів активних користувачів щомісяця. TuneIn управляється компанією TuneIn Inc, яка базується в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанію заснував Білл Мур у 2002 році як RadioTime у Далласі, штат Техас. Користувачі можуть слухати радіо на веб-сайті TuneIn, використовувати мобільний додаток, розумну колонку чи інший підтримуваний пристрій. Станом на 2016 рік TuneIn також був доступний для понад 55 моделей автомобілів. У 2013 році компанія залучила понад 47 мільйонів доларів венчурного фінансування від Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, GV, General Catalyst Partners та Icon Ventures.

Вебсайт: tunein.com

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