WebCatalog

TuneIn

TuneIn

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: tunein.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TuneIn» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

TuneIn — це американський сервіс потокового аудіо, який надає живі новини, радіо, спорт, музику та подкасти понад 60 мільйонам активних користувачів щомісяця. Станом на 2019 рік TuneIn має понад 75 мільйонів активних користувачів щомісяця. TuneIn управляється компанією TuneIn Inc, яка базується в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанію заснував Білл Мур у 2002 році як RadioTime у Далласі, штат Техас. Користувачі можуть слухати радіо на веб-сайті TuneIn, використовувати мобільний додаток, розумну колонку чи інший підтримуваний пристрій. Станом на 2016 рік TuneIn також був доступний для понад 55 моделей автомобілів. У 2013 році компанія залучила понад 47 мільйонів доларів венчурного фінансування від Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, GV, General Catalyst Partners та Icon Ventures.

Вебсайт: tunein.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TuneIn». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

BetterCloud

BetterCloud

bettercloud.com

Waze

Waze

waze.com

Voxer

Voxer

voxer.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

SnapLogic

SnapLogic

snaplogic.com

XT.COM

XT.COM

xt.com

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

Coda

Coda

coda.io

Virtru

Virtru

virtru.com

WFAA

WFAA

wfaa.com

FOX 4 Dallas-Fort Worth

FOX 4 Dallas-Fort Worth

fox4news.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності