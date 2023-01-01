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Sumo Logic

Sumo Logic

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Вебсайт: sumologic.com

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Sumo Logic, Inc. – це хмарна компанія з машинного аналізу даних, яка зосереджується на безпеці, операціях і сценаріях використання BI. Він надає послуги керування журналами та аналітику, які використовують створені машиною великі дані для надання ІТ-інформації в реальному часі. Компанія Sumo Logic зі штаб-квартирою в Редвуд-Сіті, штат Каліфорнія, була заснована в квітні 2010 року ветеранами ArcSight Кумаром Саурабхом і Крістіаном Бідгеном і отримала фінансування від Accel Partners, DFJ Growth, Greylock Partners, Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, Sapphire Ventures, Sutter Hill Ventures. , ангел-інвестор Шломо Крамер, Battery Ventures, Tiger Global Management і Франклін Темплтон. Станом на травень 2019 року компанія зібрала венчурне фінансування на загальну суму 345 мільйонів доларів США. 17 вересня 2020 року Sumo Logic дебютувала на фондовій біржі NASDAQ під час первинного розміщення акцій як публічна компанія.

Вебсайт: sumologic.com

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