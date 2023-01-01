Voxer – це компанія з розробки мобільних додатків із Сан-Франциско, відома своєю безкоштовною програмою Voxer Walkie Talkie для смартфонів. Заснована Томом Кетісом і Метом Ренні, Voxer Walkie Talkie є водночас живою системою «натисніть і говори» та системою голосових повідомлень. Повідомлення на Voxer доставляються в прямому ефірі під час запису, а потім також доставляються як голосове повідомлення. Додаток працює на операційних системах Android, Windows Phone та iOS. У квітні 2012 року компанія залучила 30 мільйонів доларів венчурного фінансування від Institutional Venture Partners (IVP), Intel Capital та інших інвесторів-ангелів.

Вебсайт: voxer.com

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