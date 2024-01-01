Sendbird

Sendbird

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Вебсайт: sendbird.com

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Категорії:
Business
Програмне забезпечення Push-повідомлень
Програмне забезпечення для платформ ботів
Інтелектуальне програмне забезпечення віртуальних помічників
Програмне забезпечення для живого чату

Вебсайт: sendbird.com

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Альтернативи

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Zendesk

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Intercom

Intercom

intercom.com

Odoo

Odoo

odoo.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

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zoho.com

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JustCall

justcall.io

Chatwoot

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