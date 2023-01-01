WebCatalog
Cohere

Cohere

cohere.ai

Користуватися вебзастосунком

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Зробити NLP частиною інструментарію кожного розробника. Використовуйте силу розуміння мови. Приєднуйтеся до розробників і компаній, які використовують Cohere для створення, категоризації та організації тексту в масштабі, який раніше неможливо було уявити.

Вебсайт: cohere.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Cohere». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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