WebCatalog
Oracle APEX

Oracle APEX

apex.oracle.com

Користуватися вебзастосунком

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Oracle APEX — це найпопулярніша платформа розробки з низьким кодом на підприємстві з мільйонами програм, розгорнутих по всьому світу. #орклапекс

Вебсайт: apex.oracle.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Oracle APEX». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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