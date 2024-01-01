Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Soul Machines є лідером у гуманізації штучного інтелекту, створюючи автономно анімованих цифрових людей, які дають можливість організаціям переосмислити досвід клієнтів у сучасних цифрових світах і метавсесвіті. Soul Machines — єдина компанія із запатентованою технологією Digital Brain і Autonomous Animation, яка надає повні можливості та переваги взаємодії людини й машини в безпрецедентний спосіб, який легко реагує на них.

Вебсайт: soulmachines.com

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