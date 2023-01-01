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Pypestream

Pypestream

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Вебсайт: pypestream.com

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Pypestream — це американське корпоративне розмовне рішення ШІ для обслуговування клієнтів. Його заснував у квітні 2015 року Річард Смуллен, співзасновник Genesis Media LLC. Pypestream має офіси в Нью-Йорку та Сан-Франциско. Він набув популярності завдяки своїй платформі обміну повідомленнями Pypestream, яка спрямована на зв’язок між компаніями та споживачами. Кожен обліковий запис компанії містить «Pype» і «Streams» для різних типів комунікацій. Додаток використовує штучний інтелект і машинне навчання для автоматизації обслуговування клієнтів.

Вебсайт: pypestream.com

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