Альтернативи - Pypestream

SalesCaptain

salescaptain.com

SalesCaptain — це платформа маркетингу клієнтського досвіду (CXM) на основі ШІ, яка допомагає місцевим компаніям перемагати. Ми допомагаємо місцевим компаніям у тому, як вони будують свій бізнес і модернізують спосіб спілкування зі своїми клієнтами – від сприяння переглядам онлайн, запуску персоналі...