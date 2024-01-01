Boost.ai, який прагне забезпечити винятковий досвід роботи з клієнтами, стоїть на передньому краї розмовного ШІ корпоративного рівня. Boost.ai, спрямований на забезпечення неперевершеної взаємодії між людьми та організаціями, використовує передові технології, щоб відповідально розширювати межі ШІ. Його власна платформа штучного інтелекту, що самонавчається, дозволяє компаніям автоматизувати взаємодію в масштабі, підвищуючи ефективність і сприяючи позитивним результатам. Віртуальні агенти Boost.ai, яким довіряють підприємства з різних галузей, стабільно підтримують рівень вирішення вище 90 відсотків, щодня автоматизуючи тисячі взаємодій. Заснована в 2016 році компанія Boost.ai підтримується Nordic Capital і працює зі своєї штаб-квартири в Санднесі, Норвегія, з глобальними офісами в таких містах, як Лос-Анджелес, Копенгаген і Лондон.

Категорії :

Вебсайт: boost.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Boost.ai». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.