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Boost.ai

Boost.ai

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Вебсайт: boost.ai

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Boost.ai, який прагне забезпечити винятковий досвід роботи з клієнтами, стоїть на передньому краї розмовного ШІ корпоративного рівня. Boost.ai, спрямований на забезпечення неперевершеної взаємодії між людьми та організаціями, використовує передові технології, щоб відповідально розширювати межі ШІ. Його власна платформа штучного інтелекту, що самонавчається, дозволяє компаніям автоматизувати взаємодію в масштабі, підвищуючи ефективність і сприяючи позитивним результатам. Віртуальні агенти Boost.ai, яким довіряють підприємства з різних галузей, стабільно підтримують рівень вирішення вище 90 відсотків, щодня автоматизуючи тисячі взаємодій. Заснована в 2016 році компанія Boost.ai підтримується Nordic Capital і працює зі своєї штаб-квартири в Санднесі, Норвегія, з глобальними офісами в таких містах, як Лос-Анджелес, Копенгаген і Лондон.

Категорії:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

Вебсайт: boost.ai

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Botpress

Botpress

botpress.com

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Haptik

Haptik

haptik.ai

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

Upsy Shopping

Upsy Shopping

upsyshopping.com

Gladly

Gladly

gladly.com

Supervity

Supervity

supervity.ai

Neocom.ai

Neocom.ai

neocom.ai

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Serchen

serchen.com

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