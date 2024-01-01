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Mosaicx

Mosaicx

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Вебсайт: mosaicx.com

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Mosaicx is a cloud-based product that uses conversational AI, machine learning and natural language processing technologies to automate interactions with customers and employees. Its IVA technology delivers fast, easy, personalized service through industry-leading voice recognition and digital messaging capabilities, creating positive interactions that drive improved customer and employee satisfaction. Mosaicx makes conversational AI surprisingly simple.

Категорії:

Productivity
Інтелектуальне програмне забезпечення віртуальних помічників

Вебсайт: mosaicx.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Mosaicx». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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cogram.com

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