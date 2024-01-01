Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Mosaicx» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Mosaicx is a cloud-based product that uses conversational AI, machine learning and natural language processing technologies to automate interactions with customers and employees. Its IVA technology delivers fast, easy, personalized service through industry-leading voice recognition and digital messaging capabilities, creating positive interactions that drive improved customer and employee satisfaction. Mosaicx makes conversational AI surprisingly simple.

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Вебсайт: mosaicx.com

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