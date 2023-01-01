Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Comm10» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Comm100 Free — це відзначена нагородами платформа для взаємодії з клієнтами, яка швидко й легко зв’язує вас із клієнтами за допомогою цифрових каналів, включаючи живий чат, аудіо- та відеочат, електронну пошту, текстові повідомлення, Facebook, WhatsApp для бізнесу тощо. Ідеально підходить для малого бізнесу.

Вебсайт: comm100.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Comm10». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.