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Fundamento

Fundamento

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Вебсайт: fundamento.ai

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Fundamento is an enterprise-focused contact center automation solution powered by AI that ensures companies consistently achieve excellent business outcomes by reducing AHT, lowering ramp time and saving costs.

Категорії:

Business
Інтелектуальне програмне забезпечення віртуальних помічників

Вебсайт: fundamento.ai

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Альтернативи

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Relevance AI

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Comm10

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Genesys Cloud

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OpusFlow

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