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Supervity

Supervity

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Вебсайт: supervity.ai

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Supervity (раніше Techforce.ai) дозволяє бізнес-командам досягати швидших результатів, дозволяючи їм швидко автоматизувати роботу та ділитися знаннями зі своїм AI Coach. Сьогодні понад 12 000 бізнес-користувачів – від відомих корпорацій до швидкозростаючих стартапів – використовують безкодову платформу Supervity з підтримкою ШІ, яка змінила робоче місце. Варіанти використання відрізняються в різних галузях і бізнес-функціях, допомагаючи компаніям покращити результати продажів до 30% і підвищити операційну продуктивність до 70%. Рішення, які пропонує Supervity, можуть охоплювати бізнес-процеси компаній-розробників та їхніх клієнтів. Рішення підтримує інтеграцію на основі інтерфейсу користувача та API для бізнес-команд для автоматизації ручної роботи. Платформа побудована на основі командної співпраці, щоб користувачі могли створювати автоматизовані засоби без коду та ділитися ними з колегами та клієнтами як багаторазовими цифровими навичками. Supervity також дає змогу компаніям, які працюють над продуктами, допомагати кінцевим користувачам досягати швидших результатів за допомогою AI Coach. Це одна з небагатьох компаній, яка пропонує вбудовані можливості RPA, розмовного штучного інтелекту та оптичного розпізнавання штучного інтелекту «як послугу» в моделі з білим маркуванням. Наразі компанія співпрацює з такими великими системними інтеграторами, як KPMG, IBM і Accenture, і розробляє спеціальні рішення для галузі фінансових послуг, охорони здоров’я та федерального ринку.

Категорії:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

Вебсайт: supervity.ai

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