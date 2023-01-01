OnBoard — це програмне забезпечення для керування радою директорів, яке зменшує складність, щоб ради директорів і команди керівників могли працювати розумніше, рухатися швидше та досягати більшого.

Вебсайт: onboardmeetings.com

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