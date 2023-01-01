Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SmartSearch» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Місія SmartSearch полягає в розробці майбутнього, орієнтованого на людину, за допомогою інноваційних програмних рішень, включаючи відстеження заявників (ATS), керування постачальниками (VMS), управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) і електронний підпис, щоб наймати швидше, краще та розумніше. Це комплексне гнучке програмне рішення, яке надає потужні інструменти пошуку кандидатів і співпраці для ваших зусиль із залучення талантів. Завдяки інтеграції з вашою поточною технологією та унікальними бізнес-процесами SmartSearch зменшує паперову роботу, усуває дублювання зусиль, спрощує адаптацію, скорочує час для заповнення вакансій і знижує витрати на найм.

Вебсайт: smartsearch.com

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