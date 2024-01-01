Digital Twin Consortium

Digital Twin Consortium

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Вебсайт: digitaltwinconsortium.org

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Digital Twin Consortium® є авторитетом у Digital Twin. Він об’єднує промисловість, державні та наукові кола для забезпечення узгодженості словникового запасу, архітектури, безпеки та сумісності цифрових подвійних технологій. Це просуває використання технології цифрових близнюків від аерокосмічної галузі до природних ресурсів. Digital Twin Consortium — це глобальна екосистема користувачів, які розробляють найкращі практики використання цифрових близнюків і визначають вимоги до нових стандартів цифрових близнюків. Консорціум Digital Twin Consortium відкритий для будь-якого бізнесу, організації чи установи, які зацікавлені в цифрових близнюках. Наші члени в усьому світі прагнуть використовувати цифрових близнюків у своїх операціях і ланцюгах постачання, а також отримувати найкращі практики та вимоги до стандартів для себе та своїх клієнтів.
Категорії:
Business
Machine Learning Software

Вебсайт: digitaltwinconsortium.org

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Альтернативи

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

UiPath

UiPath

uipath.com

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Deep Block

Deep Block

deepblock.net

V7

V7

v7labs.com

OpenAI

OpenAI

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