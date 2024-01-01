Digital Twin Consortium® є авторитетом у Digital Twin. Він об’єднує промисловість, державні та наукові кола для забезпечення узгодженості словникового запасу, архітектури, безпеки та сумісності цифрових подвійних технологій. Це просуває використання технології цифрових близнюків від аерокосмічної галузі до природних ресурсів. Digital Twin Consortium — це глобальна екосистема користувачів, які розробляють найкращі практики використання цифрових близнюків і визначають вимоги до нових стандартів цифрових близнюків. Консорціум Digital Twin Consortium відкритий для будь-якого бізнесу, організації чи установи, які зацікавлені в цифрових близнюках. Наші члени в усьому світі прагнуть використовувати цифрових близнюків у своїх операціях і ланцюгах постачання, а також отримувати найкращі практики та вимоги до стандартів для себе та своїх клієнтів.

Вебсайт: digitaltwinconsortium.org

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