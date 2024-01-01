Keysight дає можливість інноваторам досліджувати, проектувати та втілювати в життя технології, що змінюють світ. Як провідний глобальний інноваційний партнер галузі, орієнтовані на програмне забезпечення рішення Keysight обслуговують інженерів у всьому середовищі проектування та розробки, дозволяючи їм здійснювати завтрашні прориви швидко та з меншим ризиком. Keysight використовує свою силу як провідного світового постачальника тестів і вимірювань і сьогодні дозволяє інноваторам розширювати межі інженерії, швидко вирішуючи проблеми проектування, емуляції та тестування, щоб допомогти створити найкращий досвід роботи з продуктом. Незалежно від того, чи хочете ви вдосконалити свій процес проектування та розробки, оптимізувати та захистити свою мережу або використовувати ШІ та цифрових близнюків, щоб отримати перевагу в таких технологіях, як 6G, AV та EV, IoT або квантові обчислення — Keysight прискорює впровадження інновацій у всьому світі. робочий процес з інтелектуальною інформацією, побудованою на найточніших вимірюваннях. Наше поєднання технологічних знань, наукового досвіду вимірювань і індивідуальних рішень допоможе вам впевнено рухатися вперед у нашому зв’язаному та динамічному світі. Keysight Technologies (NYSE: KEYS) є технологічною компанією S&P 500 зі штаб-квартирою в Санта-Роза, Каліфорнія, з офісами та виробництвом по всьому світу. Keysight володіє понад 2000 патентами, а ~15 000 наших співробітників працюють із майже 32 000 клієнтами по всьому світу, щоб розпочати технологічну революцію. Замовники Keysight охоплюють ринки комунікацій, промислової автоматизації, аерокосмічної та оборонної промисловості, автомобільної промисловості, енергетики, напівпровідників та загальної електроніки.

Вебсайт: keysight.com

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