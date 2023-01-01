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M-Lab Speed Test

M-Lab Speed Test

measurementlab.net

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Тест швидкості від M-Lab забезпечує розширену діагностику продуктивності вашого широкосмугового підключення за допомогою швидких вимірювань. Measurement Lab (M-Lab) надає найбільшу колекцію відкритих даних про продуктивність Інтернету на планеті. Як консорціум дослідницьких, галузевих і громадських партнерів, M-Lab прагне створити екосистему для відкритого, перевіреного вимірювання продуктивності глобальної мережі.

Вебсайт: measurementlab.net

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