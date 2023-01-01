Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Перевірте пропускну здатність свого Інтернет-з’єднання в будь-якій точці світу за допомогою цього інтерактивного тесту швидкості широкосмугового з’єднання від Ookla

Вебсайт: speedtest.net

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