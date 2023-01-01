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PlugShare

PlugShare

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Вебсайт: plugshare.com

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Знаходьте зарядні станції для електромобілів, залишайте відгуки та спілкуйтеся з іншими власниками електромобілів. Це найточніша та найповніша публічна карта зарядки електромобілів у всьому світі, яка містить станції з усіх основних мереж у Північній Америці, Європі та більшій частині земної кулі.

Вебсайт: plugshare.com

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