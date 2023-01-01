MarineTraffic майже в реальному часі відображає положення кораблів і яхт по всьому світу. Використовуючи найбільшу мережу наземних приймачів AIS, програма охоплює більшість основних портів і судноплавних маршрутів.

Вебсайт: marinetraffic.com

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