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MIT Technology Review

MIT Technology Review

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Заснована в Массачусетському технологічному інституті в 1899 році, MIT Technology Review є незалежною медіакомпанією, місія якої полягає в тому, щоб надати аудиторії розум, щоб зрозуміти та зробити свій внесок у світ, сформований технологіями. Читачі — це глобальна аудиторія лідерів бізнесу та думок, інноваторів і перших користувачів, підприємців та інвесторів. Ми перші повідомляємо про широкий спектр нових технологій, інформуючи нашу аудиторію про те, як важливі прориви вплинуть на їхню кар’єру та життя.

Вебсайт: technologyreview.com

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