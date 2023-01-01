GETTR
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «GETTR» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: gettr.com
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «GETTR». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
2nd1st
2nd1st.app
MIT Technology Review
technologyreview.com
Thought Catalog
thoughtcatalog.com
Shakespeare
shakespeare.ai
One Medical
onemedical.com
Critical Mention
criticalmention.com
SlashGear
slashgear.com
Trenchat
trenchat.com
PostMaker
postmaker.io
Warrior+Plus
warriorplus.com
SaaSHub
saashub.com
OrangeWebsite
orangewebsite.com