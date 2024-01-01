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Digiphy

Digiphy

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Вебсайт: digiphy.it

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Digiphy переосмислює контекстний маркетинг. Поєднуючи бренди безпосередньо з клієнтами, Digiphy створює та надає динамічний цифровий досвід у контекстуально відповідні моменти з будь-якого фізичного продукту та точки контакту з клієнтом. Наше гнучке рішення для самообслуговування покращує розповідь про бренд і створює новий інтерактивний канал цифрового маркетингу, який підвищує прозорість, прискорює продажі та поглиблює залучення бренду, дозволяючи компаніям отримувати цінні дані про клієнтів. Компанія Digiphy була заснована Сарою Елленбоген, яка 15 років пропрацювала в Google на передовій цифрової реклами, Крісом Скоттом, який має два десятиліття досвіду керування високопродуктивними продуктами та творчими командами у швидкозростаючих технологічних стартапах, Гейдою Гельгадоттір, підприємцем у сфері технологій і продуктів харчування. та Олівер Лакетт, лідер із цифрового маркетингу та соціальних мереж. Digiphy брала участь у прискорювальній програмі Techstars Farm to Fork і була названа фіналістом конкурсу Fast Company World Changing Ideas у 2022 році.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для генерації QR-коду

Вебсайт: digiphy.it

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Digiphy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

QR Code Scanner

QR Code Scanner

qrcodescan.in

Bitly

Bitly

bitly.com

QR.io

QR.io

qr.io

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

QR Code AI

QR Code AI

qrcode-ai.com

Barcode.so

Barcode.so

barcode.so

QRfy

QRfy

qrfy.com

Veshort

Veshort

veshort.com

Tapbiolink

Tapbiolink

tapbiolink.com

QR Code Dynamic

QR Code Dynamic

qrcodedynamic.com

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