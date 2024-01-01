Digiphy переосмислює контекстний маркетинг. Поєднуючи бренди безпосередньо з клієнтами, Digiphy створює та надає динамічний цифровий досвід у контекстуально відповідні моменти з будь-якого фізичного продукту та точки контакту з клієнтом. Наше гнучке рішення для самообслуговування покращує розповідь про бренд і створює новий інтерактивний канал цифрового маркетингу, який підвищує прозорість, прискорює продажі та поглиблює залучення бренду, дозволяючи компаніям отримувати цінні дані про клієнтів. Компанія Digiphy була заснована Сарою Елленбоген, яка 15 років пропрацювала в Google на передовій цифрової реклами, Крісом Скоттом, який має два десятиліття досвіду керування високопродуктивними продуктами та творчими командами у швидкозростаючих технологічних стартапах, Гейдою Гельгадоттір, підприємцем у сфері технологій і продуктів харчування. та Олівер Лакетт, лідер із цифрового маркетингу та соціальних мереж. Digiphy брала участь у прискорювальній програмі Techstars Farm to Fork і була названа фіналістом конкурсу Fast Company World Changing Ideas у 2022 році.

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Вебсайт: digiphy.it

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