Perform[cb] дає змогу брендам залучати нових клієнтів через додаткові цифрові канали за моделлю оплати за результати. Наша запатентована технологія та ретельно підібраний партнерський ринок узгоджують ціноутворення «ціна за» з довгостроковою цінністю клієнта. Незалежно від того, чи є ви підприємцем, який прагне залучити трафік, чи брендом зі списку Fortune 500, якому потрібна комплексна ефективна маркетингова стратегія, Perform[cb] є визнаним лідером онлайн-маркетингу ефективності з ринком №1 у світі. Ми спеціалізуємося на стратегії продуктивного маркетингу для окремих галузей, щоб ви охоплювали потрібних вам клієнтів і платили лише за тих клієнтів, яких ви залучаєте.

Вебсайт: performcb.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Performcb». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.