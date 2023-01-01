WebCatalog
Lago

Lago

getlago.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Lago» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Вимірювання з відкритим кодом і виставлення рахунків на основі використання. Lago пропонує власну, масштабовану та модульну архітектуру для вимірювання та виставлення рахунків на основі використання на кожному етапі вашої компанії.

Вебсайт: getlago.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Lago». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Activepieces

Activepieces

activepieces.com

WireMock Cloud

WireMock Cloud

wiremock.io

Feedbin

Feedbin

feedbin.com

CHUMS

CHUMS

chums.org

LibreTranslate

LibreTranslate

libretranslate.com

Pagekit

Pagekit

pagekit.com

LUM Explorer

LUM Explorer

explorer.lum.network

Vikunja Cloud

Vikunja Cloud

vikunja.cloud

Kable

Kable

kable.io

Typesense Cloud

Typesense Cloud

cloud.typesense.org

Disroot Paste Bin

Disroot Paste Bin

disroot.org

Back4App

Back4App

back4app.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності