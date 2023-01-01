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Phonexa

Phonexa

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Вебсайт: phonexa.com

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Phonexa — це програмне забезпечення корпоративного рівня для відстеження продуктивності, афілійованого та партнерського маркетингу. Phonexa Suite — це базова технологія, яка підтримує життєвий цикл потенційних споживачів і дзвінків, допомагаючи командам ефективного маркетингу підвищити рентабельність інвестицій для брендів через афілійовані, партнерські та платні канали. Phonexa надає пріоритет маркетингу, що базується на результатах, серед взаємодії з клієнтами, як-от кліки, дзвінки, надсилання форм, поведінка на веб-сайті тощо. Завдяки своєму єдиному операційному рішенню Phonexa Suite надає видавцям D2C, мережам, агентствам і брендам безпрецедентний доступ і контроль над кампаніями, усуває відсутність прозорості в генерації потенційних клієнтів і автоматизує процеси. Пакет Phonexa Suite дозволяє клієнтам оптимізувати зусилля із залучення клієнтів і аналізувати джерела, які забезпечують кваліфікований конвеєр. Глобальна штаб-квартира Phonexa розташована в Лос-Анджелесі з додатковими офісами у Великій Британії, Україні та Канаді. У компанії працює понад 200 співробітників. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.Phonexa.com.

Вебсайт: phonexa.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Phonexa». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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