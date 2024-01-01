Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Meya» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Meya — це платформа автоматизації взаємодії з клієнтами (CX), яка допомагає організаціям краще обслуговувати своїх клієнтів за допомогою розмовних інтерфейсів на веб-сайтах, у мобільних додатках тощо. Хмарна платформа Meya знижує операційні витрати та розширює можливості, одночасно створюючи високоякісну персоналізовану взаємодію з клієнтами.

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Вебсайт: meya.ai

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