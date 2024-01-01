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Meya

Meya

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: meya.ai

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Meya — це платформа автоматизації взаємодії з клієнтами (CX), яка допомагає організаціям краще обслуговувати своїх клієнтів за допомогою розмовних інтерфейсів на веб-сайтах, у мобільних додатках тощо. Хмарна платформа Meya знижує операційні витрати та розширює можливості, одночасно створюючи високоякісну персоналізовану взаємодію з клієнтами.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: meya.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Meya». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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ManyChat

manychat.com

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Drift

Drift

drift.com

Botmake

Botmake

botmake.io

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Botpress

Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Signals

Signals

getsignals.ai

Qualified

Qualified

qualified.com

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

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espressive.com

Twixor

Twixor

twixor.com

MindBehind

MindBehind

mindbehind.com

Confetti

Confetti

withconfetti.com

Salesken

Salesken

salesken.ai

Gupshup

Gupshup

gupshup.io

Hubtype

Hubtype

hubtype.com

Freshmarketer

Freshmarketer

freshmarketer.com

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