Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «RAx» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Прискоріть аналіз і розуміння літератури за допомогою RAx – розумного помічника, щоб досліджувати, зіставляти ідеї та легко організовувати дослідження.

Вебсайт: raxter.io

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