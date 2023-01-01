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Connected Papers

Connected Papers

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Вебсайт: connectedpapers.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Connected Papers — це візуальний інструмент, який допомагає дослідникам і вченим-прикладникам знаходити академічні статті, що стосуються їхньої сфери роботи.

Вебсайт: connectedpapers.com

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