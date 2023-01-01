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Citation Gecko

Citation Gecko

citationgecko.com

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Citation Gecko» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Gecko тут, щоб допомогти вам знайти документи, які найбільше відповідають вашим дослідженням, і дати вам більш повне уявлення про ландшафт досліджень. Почніть із невеликого набору «початкових документів», які визначають сферу, яка вас цікавить. Gecko шукатиме в мережі цитування пов’язані статті, що дозволить вам швидко визначити важливі статті, які ви могли пропустити.

Вебсайт: citationgecko.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Citation Gecko». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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