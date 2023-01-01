WebCatalog
iCombine

iCombine

icombine.net

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

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Підключіть своїх експертів до відповідних проектних ролей, тренінгів і колег. Легко визначте свої критерії пошуку та швидко знайдіть людей із вашого фонду талантів із відповідними навичками, інтересами та доступністю. З Combine ви створюєте ідеальну команду для кожного завдання. Визначте потреби в навчанні та підключіть експертів для постійного розвитку.

Вебсайт: icombine.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «iCombine». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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