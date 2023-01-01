ProQuest RefWorks

Довідковий менеджер RefWorks® ідеально підходить для установ, які хочуть, щоб студенти та дослідники створювали кращі та точніші документи. RefWorks спрощує процес дослідження, співпраці, організації даних і написання, надаючи простий у використанні інструмент для цитування, бібліографії та керування посиланнями. RefWorks забезпечує цілодобову підтримку та дає змогу адміністраторам бібліотек визначати стилі інституційних списків посилань і аналізувати використання в установі.

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