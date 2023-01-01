WebCatalog
I, Librarian

I, Librarian

i-librarian.net

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «I, Librarian» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Я, бібліотекар – це онлайн-сервіс, який упорядкує вашу колекцію документів у форматі PDF та офісних документів. Він надає багато додаткових функцій для студентів і дослідницьких груп як у промисловості, так і в академії. Це довідковий менеджер, PDF-менеджер і організатор, орієнтований на приватну групову співпрацю.

Вебсайт: i-librarian.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «I, Librarian». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

ProQuest RefWorks

ProQuest RefWorks

refworks.proquest.com

Papers

Papers

papersapp.com

Mendeley

Mendeley

mendeley.com

Petal Cite

Petal Cite

petal.org

CORE

CORE

core.ac.uk

Foxit Cloud

Foxit Cloud

connectedpdf.com

iLovePDF

iLovePDF

ilovepdf.com

Disroot Cryptpad

Disroot Cryptpad

disroot.org

Sciwheel

Sciwheel

sciwheel.com

iconik

iconik

iconik.io

R Discovery

R Discovery

discovery.researcher.life

i-Nucleus

i-Nucleus

i-nucleus.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності