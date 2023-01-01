Я, бібліотекар – це онлайн-сервіс, який упорядкує вашу колекцію документів у форматі PDF та офісних документів. Він надає багато додаткових функцій для студентів і дослідницьких груп як у промисловості, так і в академії. Це довідковий менеджер, PDF-менеджер і організатор, орієнтований на приватну групову співпрацю.

Вебсайт: i-librarian.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «I, Librarian». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.