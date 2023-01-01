WebCatalog
Inciteful

Inciteful

inciteful.xyz

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Inciteful» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Прагнучи відкритого доступу, Inciteful використовує потужність аналізу графіків, щоб допомогти вам досліджувати та знаходити найвідповіднішу наукову літературу.

Вебсайт: inciteful.xyz

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Inciteful». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Semantic Scholar

Semantic Scholar

semanticscholar.org

R Discovery

R Discovery

discovery.researcher.life

Connected Papers

Connected Papers

connectedpapers.com

SparkNotes

SparkNotes

sparknotes.com

RAx

RAx

raxter.io

Researcher.Life

Researcher.Life

researcher.life

yEd Live

yEd Live

yworks.com

Yapily

Yapily

yapily.com

Yahoo Search

Yahoo Search

yahoo.com

Microsoft Academic

Microsoft Academic

academic.microsoft.com

Raizer

Raizer

raizer.app

Vettd.ai

Vettd.ai

vettd.ai

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності