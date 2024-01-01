WordLift — це перший інструмент SEO зі штучним інтелектом, який допомагає компаніям говорити тією ж мовою, що й Google, переводячи вміст у формат, зрозумілий пошуковим системам: структуровані дані. WordLift використовує штучний інтелект і машинне навчання для аналізу вмісту, визначення найважливіших тем і організації їх у сутності. Кожна сутність описує ідею, концепцію, людину або місце, про які ви говорите на своєму веб-сайті. Більшість інструментів SEO на сторінці сьогодні дозволяють створювати структуровані дані. WordLift може ще більше. Він пов’язує сутності словника та перетворює інформацію на зв’язані дані, створюючи Мережу знань. Мережа знань — це інфраструктура, що стоїть за вашим вмістом, що робить його зрозумілим для Google і пошукових систем. В результаті ваш сайт буде краще позиціонуватися в пошукових системах, і в той же час користувачі будуть проводити на вашому сайті більше часу. Таким чином ваш веб-сайт з’являється високо в результатах пошуку та, пропонуючи відповідну інформацію, спонукає користувачів проводити більше часу на вашому веб-сайті. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ -Автоматизація структурованих даних -Створення спеціального графа знань -Оптимізація зображення для SEO -Віджети для рекомендацій вмісту -Семантичні звіти з Google Looker Studio -Аналіз сутностей за допомогою надбудови SEO для Google Sheets™ -Спеціальне розширення для веб-сайту WooCommerce ГОЛОВНЕ ПЕРЕВАГИ - Допоможіть Google і пошуковим системам краще зрозуміти сайт і поставити його вище в результатах пошуку; - Контролюйте те, як бренд відображається в результатах пошуку (Розширені фрагменти, Люди також запитують тощо); Поліпшити контент-стратегію за допомогою внутрішніх посилань; -Надавати користувачам релевантну інформацію (те, що вони шукають), роблячи їх досвід оптимальним; - Підвищити рейтинг кліків і органічний трафік на веб-сайт.

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Вебсайт: wordlift.io

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