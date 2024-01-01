Ми — Yoast, і наша місія — SEO для всіх! Отже, як ми цього досягаємо? Для початку у нас є програмне забезпечення Yoast SEO, яке працює на понад 13 мільйонах веб-сайтів. Наша мета проста: ми допомагаємо власникам веб-сайтів отримати більше трафіку від пошукових систем. Наприклад, ми допомагаємо нашим користувачам підтримувати їх вміст приємним і легким для читання аудиторією. Але найголовніше, ми гарантуємо, що пошукові системи можуть знайти та зрозуміти їхні сторінки! Тому що це допоможе отримати високий рейтинг у Google! Yoast SEO також піклується про багато технічних речей SEO у фоновому режимі. Отже, вам не потрібно писати код, щоб використовувати наше програмне забезпечення!

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