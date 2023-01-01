Curio — це зручний сервіс, який дозволяє освітянам легко знаходити та досліджувати контент CBC/Radio-Canada, ретельно відібраний з урахуванням його академічної цінності та адаптований до їхніх навчальних програм.

Вебсайт: curio.ca

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Curio». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.