WebCatalog
Curio

Curio

curio.ca

Користуватися вебзастосунком

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Curio — це зручний сервіс, який дозволяє освітянам легко знаходити та досліджувати контент CBC/Radio-Canada, ретельно відібраний з урахуванням його академічної цінності та адаптований до їхніх навчальних програм.

Вебсайт: curio.ca

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Curio». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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