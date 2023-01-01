Канадська радіомовна корпорація під брендом CBC/Radio-Canada є канадською громадською мовною компанією для радіо та телебачення. Це федеральна коронна корпорація, яка фінансується урядом.

Вебсайт: cbc.ca

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