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CBC Music — канадська FM-радіомережа, якою керує Canadian Broadcasting Corporation. Раніше він зосереджувався на класиці та джазі. У 2007 і 2008 роках мережа перейшла до нового формату «музики для дорослих» із різними жанрами, при цьому класичний жанр зазвичай обмежувався полуднем.

Вебсайт: cbc.ca

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