Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CBC Listen» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Відкрийте для себе найкраще канадське аудіо з додатком CBC Listen. Це ваше єдине місце для CBC Radio, CBC Podcasts і CBC Music – усе разом в одній безкоштовній та зручній програмі.

Вебсайт: cbc.ca

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