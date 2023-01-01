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CBC Radio

CBC Radio

cbc.ca

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CBC Radio One — це канадське радіо, яке транслює новини, поточні події, мистецькі та культурні програми, які є виразно канадськими, відображаючи всі регіони країни, забезпечуючи унікальний канадський погляд на світ.

Вебсайт: cbc.ca

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