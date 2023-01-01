BBC News — це операційний підрозділ Британської телерадіомовної корпорації (BBC), який відповідає за збір і трансляцію новин і поточних подій. Департамент є найбільшою у світі інформаційною організацією, яка щодня генерує близько 120 годин радіо- та телевізійної продукції, а також висвітлює новини онлайн. Служба підтримує 50 іноземних інформаційних бюро з понад 250 кореспондентами по всьому світу. Френ Ансуорт обіймає посаду директора відділу новин і поточних справ із січня 2018 року. Річний бюджет департаменту перевищує 350 мільйонів фунтів стерлінгів; у ньому працює 3500 співробітників, 2000 з яких є журналістами. Відділи внутрішніх, глобальних та онлайн-новин BBC News розташовані в найбільшій редакційній кімнаті в Європі, у Broadcasting House у центрі Лондона. Парламентське висвітлення виробляється та транслюється зі студій у Мілбанку в Лондоні. Через BBC English Regions BBC також має регіональні центри по всій Англії та національні центри новин у Північній Ірландії, Шотландії та Уельсі. Усі країни та англійські регіони виробляють власні місцеві програми новин та інші поточні події та спортивні програми. BBC є напівавтономною корпорацією, уповноваженою королівським статутом, що робить її оперативно незалежною від уряду, який не має права призначати чи звільняти її генерального директора та вимагає від неї неупередженого звітування. Однак, як і всі основні засоби масової інформації, його звинувачують у політичній упередженості з усього політичного спектру як у Великобританії, так і за кордоном.

Вебсайт: bbc.com

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