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AllSides

AllSides

allsides.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Ми використовуємо рейтинги упередженості ЗМІ, щоб надавати збалансовані новини, перспективи та проблеми з усього політичного спектру. Неупередженого висвітлення новин не існує – не існує такого поняття, як неупереджене висвітлення новин чи справді неупереджене висвітлення. Ми використовуємо технології та різноманітні перспективи, щоб забезпечити баланс.

Вебсайт: allsides.com

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