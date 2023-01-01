Усім, хто бореться зі зростанням поширення дезінформації, сенсацій та упереджених новин, програма Ground News для Mac допоможе легко порівняти, як висвітлюють історію тисячі джерел з усього політичного спектру та з усього світу.

Вебсайт: ground.news

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