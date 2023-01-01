News Break

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Ми працюємо понаднормово, щоб постійно вдосконалювати ваш улюблений додаток місцевих новин. Наша мета — допомогти людям по всій країні жити безпечніше, активніше та з більшою зв’язністю завдяки місцевим новинам та інформації.

Вебсайт: newsbreak.com

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