Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Spica Media» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

We provide you with comprehensive media monitoring across social media, newspapers, magazines, TV, radio, and online news, with valuable analytics and reports to help you enhance your performance.

Категорії :

Вебсайт: spica.media

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Spica Media». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.