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Альтернативи - Spica Media

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

Tumblr (стилізований під tumblr і вимовляється як «тумблер») — це американський веб-сайт для мікроблогів і соціальних мереж, заснований Девідом Карпом у 2007 році та наразі належить Automattic. Сервіс дозволяє користувачам публікувати мультимедійний та інший контент у короткому блозі. Користувачі мо...

Feedly

Feedly

feedly.com

Feedly (стилізований як feedly) — програма-агрегатор новин для різних веб-браузерів і мобільних пристроїв під управлінням iOS і Android. Він також доступний як хмарна служба. Він збирає стрічки новин із різноманітних онлайн-джерел, щоб користувач міг налаштувати та поділитися ними з іншими. Feedly б...

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite — це платформа для керування соціальними медіа, створена Раяном Холмсом у 2008 році. Інтерфейс користувача системи має форму інформаційної панелі та підтримує інтеграцію соціальних мереж для Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn і YouTube. Компанія Hootsuite, розташована у Ванкувері, має...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі

Planoly

Planoly

planoly.com

Керуйте, плануйте та розкладайте публікації в Instagram зі свого комп’ютера та мобільного телефону. Створіть цілісну стрічку Instagram і керуйте кількома обліковими записами Instagram.

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs.com — це добре відомий набір інструментів для аналізу зворотних посилань і SEO. На даний момент ми виділяємося з-поміж інших подібних сервісів найбільшою базою живих посилань, величезним індексом і найкращою швидкістю оновлення індексу. Ми постійно вдосконалюємо всі наші алгоритми, щоб нада...

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Переосмисліть, як соціальні медіа можуть розвивати ваш бізнес за допомогою Sprout Social. Перегляньте наші інструменти керування соціальними мережами в дії. Розпочніть власну безкоштовну пробну версію вже сьогодні.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.

Tailwind

Tailwind

tailwindapp.com

Інструмент, схожий на маркетингову команду. Tailwind автоматизує найскладніші частини вашого маркетингу в соціальних мережах, щоб ви могли розвиватися розумніше та швидше.

AgoraPulse

AgoraPulse

agorapulse.com

Просте у використанні програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яке дозволяє залишатися організованим, економити час і легко керувати папкою "Вхідні", публікаціями, звітами, моніторингом і інструментами командної співпраці.

Sendible

Sendible

sendible.com

Підніміть історію свого бренду в соціальних мережах. Співпрацюйте зі своїми клієнтами та командами, щоб планувати, публікувати та оцінювати успішність вмісту на кожній платформі.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...

Awario

Awario

awario.com

Почніть моніторинг бренду безкоштовно! Відстежуйте згадки в веб-джерелах, аналізуйте свою конкуренцію, стежте за своїми нішевими впливовими людьми та знаходьте потенційних клієнтів у соціальних мережах!

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток для бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел біз...

Talkwalker

Talkwalker

talkwalker.com

Talkwalker — це неймовірно потужний інструмент аналітики та моніторингу соціальних медіа, рекомендований брендами та агентствами по всьому світу.

Iconosquare

Iconosquare

iconosquare.com

Збільште свою присутність в Instagram, Facebook, Twitter і LinkedIn за допомогою ексклюзивної інформації та найкращих у своєму класі інструментів керування для вашої команди. Почніть 14-денну безкоштовну пробну версію.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole — це компанія з аналітики хештегів і соціальних мереж, яка надає дані в режимі реального часу з відстеженням хештегів для Twitter, Instagram і Facebook.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.

Dataminr

Dataminr

dataminr.com

Клієнти покладаються на платформу штучного інтелекту Dataminr для ранніх сигналів про серйозні події та нові ризики, щоб впевнено реагувати та ефективніше керувати кризами

Snoopreport

Snoopreport

snoopreport.com

Переглядайте будь-яку активність в Instagram без встановлення програми. Подивіться, що хтось лайкає та підписується в Instagram за допомогою Snoopreport відстеження активності в Instagram

Brand24

Brand24

brand24.com

Brand24 надає вам миттєвий доступ до згадок про ваш бренд у мережі.

eclincher

eclincher

eclincher.com

Відкрийте для себе eclincher, єдину платформу для керування соціальними медіа, яка вам коли-небудь знадобиться! Перемагайте соціальні мережі та отримайте контроль над своїми маркетинговими завданнями в соціальних мережах!

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифр...

Mention

Mention

mention.com

Отримайте універсальний інструмент, який дозволить вам слухати свою аудиторію, публікувати видатні публікації та відповідати своїм клієнтам.

Statusbrew

Statusbrew

statusbrew.com

Взаємодіяйте з клієнтами в соціальних мережах. Statusbrew — це інструмент для взаємодії з соціальними мережами, який об’єднує вашу папку «Вхідні» в соціальних мережах, об’єднує вашу команду та створює автоматизовані робочі процеси. І, є більше.

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Найкраща у своєму класі служба моніторингу медіа для телебачення, радіо, новин, подкастів і соціальних мереж, а також найточніша база даних контактів зі ЗМІ в галузі.

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Agility PR Solutions (раніше MediaMiser) є постачальником програмного забезпечення для моніторингу та аналізу ЗМІ та професійних послуг для спеціалістів зі зв’язків з громадськістю та маркетингу. Agility PR Solutions використовує запатентовану технологію для моніторингу, агрегування, аналізу та обмі...

Sociality.io

Sociality.io

sociality.io

Усе, що потрібно командам для керування каналами соціальних мереж. Створюйте масштабовані та спільні робочі процеси для планування вмісту, аналізу продуктивності, керування залученням і моніторингу конкурентів.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати ефективність і виявляти впливових осіб. BuzzSumo підтримує стратегії понад 500 тис. маркетологів і...

SentiOne

SentiOne

sentione.com

Відкрийте для себе онлайн-прослуховування на основі ШІ та майбутнє автоматизації обслуговування клієнтів за допомогою розмовних голосових і чат-ботів.

Exolyt

Exolyt

exolyt.com

Провідний інструмент аналітики TikTok, який допомагає компаніям аналізувати облікові записи TikTok, отримувати глибокі звіти та експортувати дані.

BrandMentions

BrandMentions

brandmentions.com

BrandMentions копає кожен куточок Інтернету, щоб знайти всі згадки брендів про будь-кого чи будь-що. Використовуйте його для моніторингу брендів і ЗМІ, стеження за конкурентами, управління репутацією, прослуховування в Інтернеті та соціальних мережах і багато іншого!

Oktopost

Oktopost

oktopost.com

Платформа управління соціальними медіа B2B для керування, моніторингу та вимірювання всіх ваших дій у соціальних мережах. Досягніть своїх маркетингових цілей B2B. Забронювати демо.

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

Використовуйте Muck Rack, щоб знайти журналістів, залучити пресу до своєї історії, стежити за новинами та звітувати про вплив вашого PR. Журналісти можуть створювати портфоліо та прискорювати свою кар’єру.

SOCi

SOCi

meetsoci.com

SOCi — це маркетингова платформа для брендів, що працюють у різних місцях. Ми надаємо таким компаніям, як Ace Hardware, Sport Clips і Anytime Fitness, можливість зв’язуватися з місцевою аудиторією через усі маркетингові канали.

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

Веб-дані без веб-скопіювання. Запитуйте трильйон фрагментів підключеного вмісту в Інтернеті або витягуйте їх за запитом за допомогою Diffbot.

Contify

Contify

contify.com

Contify — це ринкова та конкурентна платформа з підтримкою ШІ для відстеження інформації про конкурентів, клієнтів і сегменти галузі.

Khoros

Khoros

khoros.com

Наше програмне забезпечення допоможе вам забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами, створюючи та масштабуючи цифрове обслуговування, соціальний маркетинг і спільноти брендів. Натисніть, щоб почати!

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

​МАРКЕТНА АНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОШУКОВА ПЛАТФОРМА Дізнавайтеся за секунди, а не за години Рухайтеся зі швидкістю ринку, легко відстежуючи компанії, теми та галузі в широкому всесвіті вмісту — індексованого, доступного для пошуку та все в одному місці.

Onlypult

Onlypult

onlypult.com

Ваш помічник у соціальних мережах Єдина платформа для планування публікацій і аналітики для Instagram, інших соціальних мереж, блогів і месенджерів

Signal AI

Signal AI

signal-ai.com

У морі нескінченних даних Signal AI забезпечує ясність для впевнених, обґрунтованих рішень. Понад 5 мільйонів статей завантажуються на платформу Signal AI щодня на 226 ринках 75 мовами, щоб отримати інформацію для прийняття рішень. • Розширення можливостей вашої стратегії зв’язків з громадськістю – ...

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітністю з однієї централізованої платформи. MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кіл...

BrandBastion

BrandBastion

brandbastion.com

Розвивайте свій бренд за допомогою кращих розмов. Захистіть свій бренд і створіть процвітаючу онлайн-спільноту за допомогою кращого керування розмовами в соціальних мережах.

Taggbox

Taggbox

taggbox.com

Платформа № 1 створеного користувачами контенту для створення та публікації кампаній UGC у різних маркетингових точках взаємодії. Ідеальна платформа UGC для підвищення довіри до бренду, обізнаності, залучення користувачів і успішних продажів.

NewsWhip Analytics

NewsWhip Analytics

newswhip.com

Зрозумійте, як громадськість взаємодіє з будь-якою темою. Аналізуйте та звітуйте про дані про залучення громадськості за 7 років у мережі та соціальних мережах.

NewsWhip Spike

NewsWhip Spike

newswhip.com

Моніторинг медіа в реальному часі для команд зв’язку. Поєднуйте канали веб- та соціального вмісту в реальному часі з даними про залучення громадськості, щоб визначити та передбачити важливий вміст

Netvibes

Netvibes

netvibes.com

NETVIBES надає можливості аналізу даних, які розкривають інформаційний інтелект, щоб користувачі отримували інформацію, яка сприяла інноваціям у галузі та підвищувала продуктивність.

Audiense

Audiense

audiense.com

Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайт...

PeakMetrics

PeakMetrics

peakmetrics.com

Автоматично збирайте та повідомляйте про висвітлення в ЗМІ. PeakMetrics у режимі реального часу витягує аналітичну інформацію та створює корисні дані з мільйонів неструктурованих міжканальних медіа-даних.

Reputation

Reputation

reputation.com

Світ взаємодій вимагає платформи дій. Перетворіть відгуки з оглядів, лайків, списків, коментарів і кліків у свою конкурентну перевагу.

Rival IQ

Rival IQ

rivaliq.com

Rival IQ надає аналітику та аналіз конкурентів, щоб допомогти цифровим маркетологам приймати обґрунтовані рішення, покращувати результати та краще розуміти конкурентів. Використовуючи контрольні показники та порівняльний аналіз, Rival IQ дозволяє цифровим маркетологам відкривати нові можливості, виз...

Socialinsider

Socialinsider

socialinsider.io

Спрощена та зрозуміла аналітика соціальних мереж для зайнятих маркетологів. Socialinsider поєднує соціальний інтелект, аналітику, бенчмаркінг і прослуховування в одній платформі. Оптимізуйте свою стратегію в соціальних мережах. Отримайте розширену аналітику та глибоке розуміння прослуховування. П...

PandaMetrics

PandaMetrics

pandametrics.com

Відстежуйте згадування свого бренду та бренду своїх конкурентів на платформах WeChat і Weibo. Перевіряйте приблизне охоплення, аналізуйте настрої згадок, відстежуйте коментарі, оцінки "подобається", поширення тощо.

Palowise

Palowise

palowise.ai

Palowise пропонує багату інформацію про соціальні медіа та аналітику, щоб ви могли приймати розумні рішення для своїх брендів. Ми постійно просуваємось за допомогою досліджень і технологічної співпраці, щоб отримати краще розуміння поведінки людей у ​​цифровій екосистемі. Palowise розпочав свій шля...

MirrorWeb

MirrorWeb

mirrorweb.com

MirrorWeb надає уніфіковану комунікаційну платформу спостереження. Ми підтримуємо фірми у виконанні вимог щодо ведення записів, встановлених SEC, FINRA, FCA та MiFID. Платформа фіксує всі електронні комунікації, включаючи електронну пошту, соціальні мережі, веб-сайти, обмін миттєвими повідомленнями,...

Midesk

Midesk

midesk.co

Платформа Midesk допомагає організаціям охоплювати їх ключову оперативну діяльність з аналізу ринку, від збору даних до поширення інформації. Отримайте значущі дані з медіа шуму, зрозумійте клієнтів, стежте за конкурентами, зберігайте та візуалізуйте ринкові дані у звітах, знайдіть нові можливості ...

Livereach

Livereach

livereach.com

Відкривайте, візуалізуйте та використовуйте соціальний вміст і дані за допомогою однієї потужної платформи. Завдяки соціальній хмарі Livereach® бренди, підприємства та урядові клієнти виводять на поверхню свій найвпливовіший вміст і користувачів, щоб створити захоплюючий досвід у всіх точках взаємо...

Dynvibe

Dynvibe

dynvibe.com

Ми стежимо за тими, хто змінює вашу категорію, і надсилаємо попереджувальні звіти. Ми стежимо за спільнотами змінювачів, щоб якомога раніше виявити зміни ваших категорій, ми зосереджуємо нашу увагу на індивідуумах, які є джерелом трансформації: творцях змін, які висловлюються в Instagram, TikTok, Tw...

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